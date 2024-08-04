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В России выставили на продажу секретную «Волгу» КГБ с мотором V8

На Ставрополье выставлена на продажу редкая «Волга», построенная для КГБ

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Avito Авто

В Георгиевске Ставропольского края на продажу выставлена «Волга» ГАЗ 24-34, которая строилась малым тиражом для КГБ СССР. Об этом сообщает Motor.ru.

Под капотом секретной «Волги», выпущенной в 1991 году, — мотор V8 мощностью 195 л.с., который штатно устанавливался на автомобили «Чайка». Он соединен с автоматической трансмиссией. Для маскировки в салоне машины установлен обычный рычаг трансмиссии и бутафорская педаль сцепления. Продавец утверждает, что в автомобиле сохранились характерные черты «догонялки» (такое прозвище получили «Волги» для КГБ с мощным мотором).

У ГАЗ 24-34 усилены пружины подвески и стабилизатор поперечной устойчивости, багажник запирается внутренним замком с тросовым приводом, который открывается из салона. У выставленной на продажу машины сохранились крепления для спецсвязи и дополнительного аккумулятора. За автомобиль, ожидающий реставрации, хозяин просит 2,7 млн рублей.

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