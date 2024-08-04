Трактор вломился в киоск с фруктами в Тынде и попал на видео

В Тынде Амурской области трактор на большой скорости протаранил киоск с фруктами. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «Благовещенск №1» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что фронтальный погрузчик (тяжелый колесный трактор с ковшом перед кабиной водителя. — «Газета.Ru») на большой скорости пересек поперек проезжую часть улицы и въехал в торговый павильон у дороги. Ковш и кабина погрузчика оказались под крышей здания, моторный отсек остался снаружи. После столкновения над павильоном поднялся столб пыли.

На кадрах с последствиями ДТП видно, что погрузчик также зацепил припаркованный у торговой точки автомобиль, у машины разбита передняя часть кузова. О причинах ДТП не сообщается.

Ранее в Санкт-Петербурге попал на видео автомобиль Audi, который сбил пешехода после ДТП с другой машиной на перекрестке.