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Перечислены достоинства и недостатки кроссовера SWM из Калининграда

«За рулем» назвал три проблемы кроссовера SWM G01 калининградской сборки

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SWM

Кроссовер SWM G01, который для российского рынка собирается на калининградском «Автоторе», отличается несогласованной работой двигателя и коробки передач. Плюсами машины являются отделка салона искусственной кожей и хорошая шумоизоляция. Об этом пишет «За рулем».

«При старте машина иногда откатывается назад: система удержания на подъеме при небольших углах не срабатывает. Кроме того, во время движения на ровной тяге ощущаются легкие подергивания, как будто двигатель слегка троит», — отмечает издание.

При нажатии акселератора автомобиль откликается со значительной паузой. При этом автомобиль на дороге держится уверенно, не требуя подруливаний в колеях, также его плюсом является ровный пол в салоне, что удобно для пассажиров заднего ряда. Основным конкурентом SWM G01 издание называет Haval M6, который лучше проработан с инженерной точки зрения.

Ранее стало известно, что Audi уберет кольца из своего логотипа.

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