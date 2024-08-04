В Челябинской области обрушилась часть дороги

В Красноармейском районе Челябинской области произошло обрушение дороги. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Также отмечается, что движение по участку Дубровка — Лазурный будет полностью ограничено.

«Дорога продолжает разрушаться. Следите за новостями местных властей», — заявили в администрации Дубровского сельского поселения.

Дорогу Лазурный — Дубровка закрывали для проезда в конце июля из-за обильных осадков.

До этого сообщалось, что на некоторых участках федеральной трассы «Байкал» в Бурятии были введены ограничения движения из-за сильных дождей. Причиной ввода ограничений стал перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе и подъем уровня рек в Тарбагатайском районе Бурятии. Также сообщалось, что в Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС после того, как поднявшаяся из-за дождей река смыла мост.

Ранее смытый наводнением автомобиль врезался в дом в Бурятии и попал на видео.