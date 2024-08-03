Стало известно, захватят ли китайские шины рынок в РФ

Шины российского производства не уступают иностранным. Таким мнением поделился заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков. Он посетил шинный завод компании Ikon Tyres (принадлежит концерну «Татнефть»), которая стала наследницей ушедшей с рынка финской Nokian.

Гудков заявил, что российские покрышки не уступают по качеству иностранным. По его словам, даже базовые шины Ikon Eco 3 в использовании проявляют себя гораздо лучше, чем бюджетные китайские.

«По мере того, как меняется наш автомобильный парк, меняются и предложения шинников. Ikon освоил уже около 15 новых размерностей шин – прежде всего, для китайских автомобилей. Например, появился достаточно популярный размер 245/45 R20, используемый, в частности, на больших Geely. А в 2025 году ждем первые модели покрышек полностью российской разработки», — отметил он.

Гудков добавил, что компания собирается наладить поставки за рубеж, в том числе в Казахстан и Узбекистан. По его словам, доминирования Китая на рынке покрышек в РФ не предвидится.

До этого сообщалось, что в России за год средний ценник на летние шины в премиальном сегменте подскочил на 19,1%, а на зимние — на 14,7%. Исследование показало, что в июле 2024 года средняя стоимость летних дорогих шин составила 28 тыс. рублей, тогда как в прошлом году она равнялась 23,5 тыс. рублей. При этом наибольший скачок цен зафиксировали в апреле, когда показатель достиг 29,8 тыс. рублей.

Летом прошлого года зимние шины в премиальном сегменте стоили 20,5 тыс. рублей. За 12 месяцев их стоимость подскочила до 23,5 тыс. рублей. Дороже всего зимняя резина стоила в июне, когда показатель достиг 26,3 тыс. рублей.

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