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Избитый депутатом от КПРФ водитель заявил, что ждет извинений

Mash: водитель, которого ударил депутат от КПРФ Ивашкин, ждет публичных извинений

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Телеграм-канал «Mash»

Водитель автомобиля, который получил несколько ударов от депутата и бойца ММА Владимира Ивашкина в ходе конфликта, решил снять побои и обратился в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«26-летний фрилансер из Красноярска снял побои и написал заявление в полицию <...> Врачи диагностировали у него перелом носовой перегородки, скуловой кости и сотрясение мозга», — говорится в публикации.

По данным канала, депутат сейчас тоже едет в полицию.

До этого сообщалось, что в Красноярске депутат в горсовет города Назарово от партии КПРФ и действующий боец ММА Владимир Ивашкин ударил водителя в ходе дорожного конфликта. Инцидент произошел на 2-й Брянской улице в столице края. Ивашкин заявил, что мужчина в зеленых шортах неуважительно вел себя на дороге, а во время словесной перепалки якобы оскорбил его. В итоге депутат нокаутировал его несколькими ударами.

По словам Ивашкина, он дал пощечину мужчине, чтобы «привести в чувства», а не бил его. При этом водитель продолжал себя вести неадекватно, добавил боец ММА.

Ранее сообщалось, что боец ММА отобрал машину у главного врача больницы и продал ее.

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