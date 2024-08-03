Россиянкам с детьми, попавшим в ДТП в Турции, возместили ущерб бесплатной экскурсией

Россиянкам, которые попали в жесткое ДТП в Турции, предложили в качестве компенсации бесплатную экскурсию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В довесок к билетам в аквапарк пострадавшим пообещали еще и бесплатную экскурсию», — говорится в публикации.

Инцидент произошел 29 июля, когда две женщины с детьми 12 и шести лет ехали вместе с гидом из аэропорта Антальи в отель Белека. Водитель заснул за рулем, авто улетело в кювет, перевернулось и врезалось в бетонное ограждение. Одна из туристок выбила стекло головой. Девушке диагностировали ссадины на ногах, многочисленные гематомы, есть подозрение на перелом ключицы.

Туроператор, по словам пострадавшей, предложил оплатить лечение, но женщина отказалась, так как у нее есть страховка. После представитель компании предложил пострадавшей два билета в аквапарк, но она отказалась. Россиянке готовятся идти в суд.

Ранее на видео попал водитель маршрутки, напавший на россиянина с отверткой.