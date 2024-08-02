Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему россияне не покупают французские авто

Авто Mail: в РФ не покупают французские авто из-за неуверенности в их надежности

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Автомобили французского производства не пользуются популярностью среди россиян из-за недоверия к их качеству и высоких цен. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты «Авто Mail.ru».

«Помимо давно сложившегося у россиян стереотипа о том, что автомобили французских брендов не образцы надежности и долговечности, есть еще один немаловажный фактор низкого спроса на новые иномарки в нашей стране. Причем не только на французские. За последние пару лет цены на автомобили у многих дилеров выросли почти вдвое, тогда как зарплаты большинства россиян растут не так быстро», — говорят специалисты.

По их словам, новый кроссовер Citroen C5 Aircross в РФ в 2022 году стоил не менее 2,2 млн рублей. За два года модель выросла в цене до 4,1 млн рублей.

До этого сообщалось, что в России с 1 августа резко снизились цены на кроссоверы Peugeot и Citroen. Об этом клиентов уведомила компания «Автомобильные технологии», которая производит Citroen C5 Aircross на заводе в Калуге. Так, стоимость Citroen C5 Aircross теперь составляет 3 899 000 рублей.

При этом автомобили Citroen C5 Aircross 2023 года выпуска подешевели на 400 тыс. рублей и предлагаются за 3,7 млн рублей. В случае с кроссовером Citroen C5X снижение цены составило 350 тыс. рублей (новая цена — 4,3 млн рублей). Прошлогодний Peugeot 2008 подешевел на 686 тыс. рублей и стоит 3 млн рублей, Peugeot 4008 — на 726 тыс. рублей (до 3,9 млн рублей).

Ранее в России представили «ободранный» седан Omoda S5 GT.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами