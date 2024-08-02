Стало известно, почему россияне не покупают французские авто

Автомобили французского производства не пользуются популярностью среди россиян из-за недоверия к их качеству и высоких цен. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты «Авто Mail.ru».

«Помимо давно сложившегося у россиян стереотипа о том, что автомобили французских брендов не образцы надежности и долговечности, есть еще один немаловажный фактор низкого спроса на новые иномарки в нашей стране. Причем не только на французские. За последние пару лет цены на автомобили у многих дилеров выросли почти вдвое, тогда как зарплаты большинства россиян растут не так быстро», — говорят специалисты.

По их словам, новый кроссовер Citroen C5 Aircross в РФ в 2022 году стоил не менее 2,2 млн рублей. За два года модель выросла в цене до 4,1 млн рублей.

До этого сообщалось, что в России с 1 августа резко снизились цены на кроссоверы Peugeot и Citroen. Об этом клиентов уведомила компания «Автомобильные технологии», которая производит Citroen C5 Aircross на заводе в Калуге. Так, стоимость Citroen C5 Aircross теперь составляет 3 899 000 рублей.

При этом автомобили Citroen C5 Aircross 2023 года выпуска подешевели на 400 тыс. рублей и предлагаются за 3,7 млн рублей. В случае с кроссовером Citroen C5X снижение цены составило 350 тыс. рублей (новая цена — 4,3 млн рублей). Прошлогодний Peugeot 2008 подешевел на 686 тыс. рублей и стоит 3 млн рублей, Peugeot 4008 — на 726 тыс. рублей (до 3,9 млн рублей).

Ранее в России представили «ободранный» седан Omoda S5 GT.