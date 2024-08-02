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Власти Москвы допустили запрет электросамокатов

Депутат Савостьянов: власти обсуждают запрет самокатов в пределах Садового кольца

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Москве могут запретить ездить на электросамокатах в пределах Садового кольца. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова.

«Власти города обсуждают вопрос об ограничении скорости кикшеринговых самокатов до  15  км/ч по всему городу (с недавнего времени в разных районах уже начали тестировать системы «медленных зон») и запрет на езду в пределах Садового кольца и парках», — говорится в публикации.

При этом, по словам Савостьянова, ограничения не коснутся велодорожек с  развитой инфраструктурой.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил запретить парковку СИМ в центральных районах города с 1 августа.

Глава города напомнил, что власти Петербурга вводили временные ограничения на парковку во время крупных мероприятий. Например, пользователи СИМ не могли оставить свой транспорт во время Петербургского международного экономического форума, Военно-морского салона и праздника «Алые паруса». Теперь же ограничения хотят ввести на регулярной основе.

Ранее в Москве кикшеринговый самокат засунули в синюю кабинку.

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