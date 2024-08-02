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«АвтоВАЗ» призвали стать самостоятельным и взрослым предприятием

Автоэксперт Хайцеэр: «АвтоВАЗ» может жаловаться только на себя

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Lada

Компания «АвтоВАЗ» сильно зависит от китайских производителей деталей авто и сама поставила себя в сложную ситуацию. Об этом пишет НСН со ссылкой на вице-президента национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра, прокомментировавшего жалобы предприятия на проблемы с поставками.

«Мы достаточно в высокой степени зависим от китайского автопрома. Часть узлов и агрегатов поставляется китайцами <...> Надеюсь, на потребителях ситуация глобально не отразится. Ну а жаловаться «АвтоВАЗ» может только на себя — если уж поставил себя в такую зависимость, терпи и решай вопросы. Это самостоятельное, взрослое, экономически обособленное предприятие», — заявил эксперт.

По его словам, для мирового автопрома также характерна подобная зависимость, поскольку на практике автомобиль собирают усилиями далеко не одной стороны. В России же пока нет производств, способных заменить китайские комплектующие. Хайцеэр добавил, что все автогиганты стремятся производить свои запчасти именно в КНР за счет бюджетности зоны.

До этого «АвтоВАЗ» заявил о сложностях с поставками комплектующих из Китая, возникших на фоне задержек по срокам платежей во взаиморасчетах. При этом в компании отметили, что «сотрудничество есть», а «Китай, в отличие от Казахстана и Узбекистана, как-то более прагматичен».

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов также говорил о нехватке простейших комплектующих, из-за отсутствия которых завод вынужден накапливать неукомплектованные автомобили на территории и в дальнейшем оснащать их недостающими компонентами. Речь, в частности, идет о пластиковых крышках для кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС», элементах отделки салона, включая облицовку магнитолы, которая крепится на клипсах, перечислил руководитель предприятия.

Ранее «АвтоВАЗ» обвинил китайские автобренды в конкуренции с Lada.

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