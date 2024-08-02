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На видео попали застрявшие под «мостом глупости» Haval H9 в Домодедово

Появилось видео с застрявшими под мостом Haval H9 в Домодедово

В Домодедово под «мостом глупости» застряли новые китайские внедорожники Haval H9 на автовозе. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Эта эстакада над ЦКАДом около выезда из Житнево на бетонку известна давно тем, что тут переодически бьются грузовики и автовозы, в том числе. Теперь под раздачу попали новенькие дилерские Haval H9», — говорится в публикации.

Предполагается, что застрявшие модели могли быть предзаказанными автомобилями клиентов. Судя по видео, у одного из них помята крыша.

До этого в Москве в районе Очаково-Матвеевское неизвестный засунул кикшеринговый электросамокат прямо в синюю кабинку. Результат его действий сняли на камеру. На опубликованных в сети фотографиях видно, что средство индивидуальной мобильности (СИМ) оказалось наполовину засунуто в унитаз — на поверхности остались только переднее колесо и руль. Пользователи соцсетей шутят, что таким образом кто-то из москвичей высказал свою позицию относительно распространения электросамокатов.

Ранее у Крымского моста тысяча водителей застряли в 10-километровой пробке.

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