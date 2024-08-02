Россияне ответили, как часто они меняют автомобили

Почти половина (43%) россиян покупают один автомобиль на всю жизнь, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,9 тыс. человек.

«Теперь, видимо, на всю жизнь старая машина останется. После ввода западных санкций желания покупать «китайца» за огромные деньги нет, а иномарки из недружественных стран — тем более», — поделился участник опроса.

Еще по 21% опрошенных меняют машину раз в 20 или раз в 10 лет.

«Я 12 лет езжу на своей машине, берегу как зеницу ока, меня пока не планирую», — сообщил респондент.

При этом 10% россиян ответили, что стараются менять машину раз в три-пять лет, 1% — почти каждый год. Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». Некоторые из них признались, что до санкций у них получалось менять машину почаще, однако, из-за резкого скачка цен такой возможности у них теперь нет.

Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев до этого рассказал «Газете.Ru», что число автомобилей в России в возрасте 10 лет и более превысило показатель в 32 млн машин, такая цифра соответствует 71% от всего автопарка страны. Автоэксперт приводит данные, согласно которым, в 2021 году число таких старых машин составляло 27,2 млн единиц.

Ранее автоэксперт рассказала, как меняется рынок люксовых автомобилей в России.