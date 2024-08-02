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В США сын Джигарханяна попал в перестрелку бандитов

В США сына Джигарханяна ранили в перестрелке гангстеров

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st_jigar/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сына актера Армена Джигарханяна расстреляли в центре Лас-Вегаса из автомобиля, сообщает mk.ru.

58-летний Степан Джигарханян рассказал: возвращался домой и якобы случайно угодил в разборку местных банд. Один из представителей которых расстрелял его прямо из авто, на ходу. Первая пуля просвистела мимо, вторая попала ему в голову по касательной.

Отмечается, что Степан Джигарханян обратился к медикам. Ему назначено лечение.

До этого известно, что в Москве арестовали таксиста, который выстрелил в пассажира. Таксиста обвиняют в покушении на жизнь клиента.

Инцидент произошел на Международном шоссе. Пассажир сел в машину такси, но в какой-то момент между ним и водителем произошел конфликт. Мужчина за рулем врезался в ограждение на дороге, после чего открыл стрельбу по клиенту, целясь в голову.

В результате приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего. Полицейские задержали таксиста.

О том, по какой причине произошла ссора, не сообщается. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянин напал на водительницу такси, которая отказалась везти его бесплатно.

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