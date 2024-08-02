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Появилось видео, как экоактивисты устроили блокаду концерта Тейлор Свифт

На видео попали экоактивисты, заблокировавшие въезд на концерт Тейлор Свифт

В Варшаве экоактивисты организации Ostatnie Pokolenie в знак протеста заблокировали въезд на концерт певицы Тейлор Свифт. Видео с акцией они разместили в соцсетях. Протестующие перекрыли дорогу возле крупнейшего в Польше Национального стадиона.

«Въезд заблокирован», — написали экоактивисты в своем посте.

На опубликованных кадрах видно, что они не дают проехать машинам и держат в руках плакаты с лозунгами «Богачи живут за наш счет», «Супербогачи убивают нас».

Подобные акции в Варшаве проходят регулярно. Недавно экоактивисты заблокировали столичные автомагистрали и сорвали концерт классической музыки в Варшавской филармонии.

До этого во Франкфурте работа аэропорта была приостановлена из-за экоактивистов. Клиентов попросили не прибывать в аэропорт, а также выделить на поездку дополнительное время.

Также сообщалось, что в Берлине климатическую активистку и участницу движения Letzte Generation («Последнее поколение») приговорили к реальному тюремному сроку.

Ранее автоэксперт оценил влияние электромобилей на окружающую среду.

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