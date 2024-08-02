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Стало известно, как помогут владельцам заблокированных Zeekr в России

Дилер Zeekr в РФ: в случае блокировки придется взламывать электронную систему авто

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Zeekr

Российские дилеры марки Zeekr не дают четкого ответа, затронет ли блокировка автомобилей владельцев из РФ. Об этом сообщает 74.ru. Издание отмечает, что партнеры бренда в России неохотно отвечают на вопросы о возможной блокировке, говоря, что им соответствующей информации пока не поступало.

«Я не понимаю, каким образом будет происходить блокировка и по какой системе она будет сюда доходить. С завода в автомобиле сим-карта стоит. Мы ее выпаиваем, вставляем нашу российскую. Компания даже не видит, что автомобиль здесь находится. По факту, я думаю, это больше коснется автомобилей в Китае, Казахстане, где они официально продаются», — заявил источник портала из автомобильной среды.

В Zeekr International отметили, что инициатива распространится на рынки Казахстана и ОАЭ, сильно пострадавшие от «серого» импорта.

Несмотря на это, российские дилеры опасаются заказывать автомобили, выпущенные после 15 июля. Менеджер по продажам дилерского центра марки добавил, что в случае блокировки придется взломать электронную систему машины, чтобы открыть все функции. Он отметил, что именно таким образом на авто ставится русификация.

До этого китайские автодилеры бренда Zeekr получили официальное письмо, в котором говорится о полном запрете продаж премиальных «серых» автомобилей. Также выяснилось, что производитель будет блокировать мультимедийную систему машин, произведенных после 15 июля и работающих за пределами Китая. При этом машины, которые сейчас продаются в РФ, могут подорожать на суммы от 400 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Zeekr является китайской маркой электромобилей премиум-сегмента, подразделением компании Geely. Производство электромобилей Zeekr началось в октябре 2021 года. На российском рынке автомобили появились в 2023 году. Это кроссовер Zeekr X, спортивный автомобиль Zeekr 001 и минивэн Zeekr 009.

Ранее российские власти отказались реструктуризировать долги «АвтоВАЗа».

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