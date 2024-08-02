Боец ММА отобрал машину у главного врача больницы и продал ее

В Тюмени боец ММА Хаял Искандеров отобрал у главврача частной клиники «Регионмед» Никиты Пуртова автомобиль Volkswagen Passat B6 и без спроса продал его. Об этом сообщает Ura.ru.

«Искандеров сказал Пуртову, что хочет купить у него машину, но денег у него нет и он попросил об отсрочке. Мой подзащитный пошел ему навстречу, передал автомобиль и документы на него. Однако денег в обещанный срок не увидел. Позднее стало известно, что Хаял продал кому-то автомобиль и теперь транспортное средство находится в Свердловской области», — рассказал адвокат врача.

Отмечается, что боец ММА должен был отдать ему 750 тыс. рублей. При этом они не подписывали договор купли-продажи. Попытки разрешить конфликт мирным способом не удались, отметил адвокат. Пуртов обратился в полицию, но в возбуждении дела ему отказали. Адвокат обжаловал это решение. По его словам, Пуртов всерьез опасается за свою жизнь.

До этого против российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова было возбуждено исполнительное производство на сумму 79,4 млн рублей. По данным СМИ, дело против бывшего бойца открыли 5 июля, также Хабибу запретили выезд из страны. Приставы запустили процедуру поиска его имущества для последующего изъятия и продажи. В частности, речь идет об автопарке, в который входят Ferrari California T ($300 тыс.), Mercedes-Benz AMG GT S ($161 тыс.), Mercedes-Benz S-Class ($122 тыс.), BMW 7-й серии ($101тыс.), Toyota Land Cruiser ($85 тыс.) и Toyota Tacoma ($44 тыс.).

Ранее сообщалось, что Блиновская хочет продать автопарк, чтобы погасить долг.