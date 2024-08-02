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Блиновская хочет продать автопарк, чтобы погасить долг

Mash: Блиновская просит снять арест с Lamborghini, чтобы продать и погасить долг

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогер Елена Блиновская просит снять арест с ее автопарка, чтобы продать и погасить долг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Блогерша просит снять арест с остатков некогда внушительного автопарка в виде Bentley и Lamborghini, мотоцикла Harley, моторной лодки, снегоболотохода и гидроцикла — и тоже продать ради погашения долга. Но даже этого Блиновской не хватит, чтобы выплатить еще 678 млн», — говорится в сообщении.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей. Позднее «королеве марафонов» также предъявили обвинение по двум случаям незаконного оборота денег. В результате ее отправили в СИЗО.

Дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство. 17 июля стало известно, что Алексей Блиновский переведен служить под село Урожайное в ДНР. До этого он служил в штурмовом подразделении и участвовал в боях под Красногоровкой.

Подробнее о том, кто такая и чем знаменита Елена Блиновская, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат Блиновской заявила, что блогера могут отпустить после уплаты всей суммы.

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