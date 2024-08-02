Вероятный прототип второй модели Атом показали в Манеже

Концепт электрического седана «Молния» представлен в Манеже на выставке «Территория будущего. Москва 2030». Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Отмечается, что прототип электроседана является второй моделью бренда «Атом» от российской компании АО «Кама» («дочка» КАМАЗа). Мощность мотора седана «Молния» составляет 150 л. с.

Официально пресс-служба «Атома» отказалась от комментариев о машине. И пока непонятно, кто стоит за этим автомобилем.

До этого стало известно, что производство отечественных электромобилей «Атом» начнется в июле 2025 года. Вместе с базовой версией модели будут доступны два варианта для такси и машина для каршеринга.

По габаритам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади. Машину оснастят распашными дверями без центральных стоек.

Ранее стало известно, во сколько обойдется зарядка российского электрокара «Атом».