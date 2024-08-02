Поезд столкнулся с грузовиком в Пермском крае

Поезд №11 Уренгой — Москва столкнулся с грузовиком в Горнозаводском округе Пермского края. По предварительным данным, пассажиры поезда не пострадали.

Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«Среди пассажиров поезда пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Махонин уточнил,что пострадал водитель грузового автомобиля. Глава региона поручил министерству здравоохранения Пермского края оперативно оказать помощь водителю, обеспечить его транспортировку в больницу, а также «держать ситуацию на контроле».

Состав отогнали на станцию Европейская. Губернатор заявил,что будет «организована вся необходимая помощь».

С целью выяснения обстоятельств ЧП создан оперативный штаб, его возглавил первый заместитель начальника Свердловской железной дороги (СвЖД).

29 июля поезд с пассажирами, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области после столкновения на железнодорожном переезде с грузовым автомобилем «КамАЗ». Девять вагонов сошли с путей. Пострадали более 100 человек. Водитель грузовика Асламбек Усматов получил множественные переломы ребер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. «КамАЗ», которым управлял мужчина, в результате удара с поездом разорвало пополам. В РЖД заявили, что Усматов проехал на ж/д переезд на красный свет.

Ранее под Тулой перевернулся микроавтобус с пассажирами.