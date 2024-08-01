Улицы в центре Москвы перекроют 2 августа из-за проведения праздника

В эту пятницу, из-за проведения праздника Ильин день, закроют движение в районе Красной площади. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«2 августа в связи с проведением праздника Ильин день будет временно закрыто движение для транспорта в районе Красной площади. Движение будет временно закрыто с 6:00 до 13:00 на улице Ильинка от Новой площади до дома 5 по Красной площади», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день до окончания мероприятия также будет запрещена парковка.

До этого мэр города Сергей Собянин заявил, что в Москве построят три новые дороги.

По его словам, новые трассы позволят снизить загруженность дорог и улучшить транспортную доступность девяти районов Москвы, где проживают порядка 1,3 миллиона человек.

Одна из дорог соединит район Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с районом Хорошево-Мневники, она пройдет в обход Волоколамского шоссе.

Вторая протянется от севера столицы до «Москвы-Сити». Третью дорогу проложат от бывшей промзоны «ЗИЛ» до юга и юго-запада города в обход Третьего транспортного кольца (ТТК).

Ранее сообщалось, что в Москве стартовали испытания первого в РФ беспилотного трамвая.