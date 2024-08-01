В России резко подешевели автомобили Peugeot и Citroen

В России с 1 августа резко снизились цены на кроссоверы Peugeot и Citroen. Об этом сообщается в поступившем в «Газету.Ru» релизе компании «Автомобильные технологии», которая производит Citroen C5 Aircross на заводе в Калуге.

«С 1 августа стоимость Citroen C5 Aircross составляет 3 899 000 рублей. Гарантия на автомобиль — 3 года или 100 000 км пробега. Новые цены также затрагивают весь модельный ряд автомобилей компании ООО «Автомобильные технологии», импортируемых в Россию», — отмечается в сообщении компании.

При этом автомобили Citroen C5 Aircross 2023 года выпуска подешевели на 400 тыс. рублей и предлагаются за 3,7 млн рублей. В случае с кроссовером Citroen C5X снижение цены составило 350 тыс. рублей (новая цена — 4,3 млн рублей). Прошлогодний Peugeot 2008 подешевел на 686 тыс. рублей и стоит 3 млн рублей, Peugeot 4008 — на 726 тыс. рублей (до 3,9 млн рублей).

Peugeot 5008 в начальной версии Allure подешевел на максимальные 800 тыс. рублей и продается за 4,2 млн рублей. Та же машина в исполнении GT 2023 года выпуска подешевела на 701 тыс. рублей, а 2024 года выпуска — на 501 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что обслуживание автомобилей в России подорожало за год на 31%.