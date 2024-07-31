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Стали известны подробности о новом «Соболе NN»

Quto: ГАЗ выпустит полноприводный «Соболь NN» в пяти типах кузова

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«Газета.Ru»

Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустит полноприводный «Соболь NN» в пяти типах кузова. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Среди доступных к покупке вариантов окажутся цельнометаллический фургон, грузопассажирский «комби», микроавтобус, бортовой грузовик и простое шасси.

Базовая версия имеет штатную медиасистему, парктроники и климат-контроль. Пока новинку оснащают только 2,5-литровым турбодизелем на 150 л.с. и шестиступенчатой МКП.

Отмечается, что крутящий момент мотора составляет 420 Н∙м, однако при 1000 об/мин доступны 305 Н∙м.

В марте 2024 года в Москве на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства (MITT) был впервые представлен полноприводный минивэн «Соболь NN». Автомобиль станет конкурентом модели УАЗ СГР, которую называют «Буханкой».

Тогда отмечалось, что у новинки есть жестко подключаемый передний мост, понижающая передача и блокировка межколесного дифференциала. Раздаточная коробка является отечественной разработкой.

Ранее стало известно, когда ГАЗ запустит продажи полноприводного «Соболя NN».

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