В Минтрансе признали деградацию федеральных дорог

Состояние федеральной сети российских автодорог деградирует, сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Романа Старовойта.

«К сожалению, по разным причинам мы сейчас видим деградацию федеральной сети в том числе. Региональная тоже, муниципальная еще в более сложном положении находится. Но у нас всегда федеральная сеть была флагманом и ориентиром. К сожалению, с 2020 года мы видим постепенное снижение качества», - сказал Старовойт.

По его словам, первоочередной задачей является приведение трасс в нормативное состояние.

До этого депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за некачественный ремонт дорог.

В настоящее время штрафы за некачественный ремонт дорог для должностных и юридических лиц составляют 20-30 тыс. рублей и 200-300 тыс. рублей соответственно.

В случае если плохое качество дороги стало причиной ДТП, должностных лиц, ответственных за ее содержание, предлагается штрафовать на 200 тыс. рублей, юридические лица — на 1 млн рублей (против нынешних 100 тыс. рублей и 500 тыс. рублей соответственно).

Ранее стало известно, какие федеральные дороги построят в 2024 году.