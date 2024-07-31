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В Минтрансе признали деградацию федеральных дорог

Глава Минтранса Старовойт заявил о деградации» федеральных дорог

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Максим Богодвид/РИА Новости

Состояние федеральной сети российских автодорог деградирует, сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Романа Старовойта.

«К сожалению, по разным причинам мы сейчас видим деградацию федеральной сети в том числе. Региональная тоже, муниципальная еще в более сложном положении находится. Но у нас всегда федеральная сеть была флагманом и ориентиром. К сожалению, с 2020 года мы видим постепенное снижение качества», - сказал Старовойт.

По его словам, первоочередной задачей является приведение трасс в нормативное состояние.

До этого депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за некачественный ремонт дорог.

В настоящее время штрафы за некачественный ремонт дорог для должностных и юридических лиц составляют 20-30 тыс. рублей и 200-300 тыс. рублей соответственно.

В случае если плохое качество дороги стало причиной ДТП, должностных лиц, ответственных за ее содержание, предлагается штрафовать на 200 тыс. рублей, юридические лица — на 1 млн рублей (против нынешних 100 тыс. рублей и 500 тыс. рублей соответственно).

Ранее стало известно, какие федеральные дороги построят в 2024 году.

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