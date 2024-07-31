Стало известно, когда в России прекратятся продажи автомобилей Zeekr

Китайские электрокары Zeekr закончатся в России к ноябрю, а в ближайшее время цена на них подскочит на 10–15%. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Автоэксперты уверяют, что машин данной марки на российском рынке пока достаточно, но действующего запаса хватит на три месяца. А вот будут ли дальше поставки — неизвестно», — говорится в сообщении.

До этого китайские автодилеры бренда Zeekr получили официальное письмо, в котором говорится о полном запрете продаж премиальных автомобилей в Россию. Также выяснилось, что производитель будет блокировать мультимедийную систему машин, произведенных после 15 июля и работающих за пределами Китая. При этом машины, которые сейчас продаются в РФ, могут подорожать на суммы от 400 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Zeekr является китайской маркой электромобилей премиум-сегмента, подразделением компании Geely. Производство электромобилей Zeekr началось в октябре 2021 года. На российском рынке автомобили появились в 2023 году. Это кроссовер Zeekr X, спортивный автомобиль Zeekr 001 и минивэн Zeekr 009.

Модель Zeekr X была представлена в Китае в апреле 2023 года. Заднеприводный вариант оснащен электродвигателем мощностью 272 л.с. с запасом хода 560 км и разгоном до 100 км/ч за 5,8 сек. В полноприводном варианте два мотора общей мощностью 428 л.с., разгон за 3,7 сек, запас хода 512 км.

Спортивный электромобиль Zeekr 001 имеет мощность электродвигателя от 272 до 1125 л.с., время разгона до 100 км/ч от 6,9 до 2,7 сек.

Zeekr 009 является самым быстрым минивэном в мире. Полноприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 4,5 сек. Мощность двигателя 544 л.с.

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