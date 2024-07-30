Haval представил новый кроссовер для России

Китайский автобренд Haval представил новый кроссовер F7 для России. Информация о новинке появилась на сайте производителя.

«Модель представляет собой пятидверный универсал и будет представлена в трех комплектациях: Elite, Premium и Tech Plus и двумя типами привода. Под капотом могут быть два варианта двигателя: 1.5-литровый с турбонаддувом для переднеприводной версии и турбированный объемом 2 литра в полноприводном исполнении», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что мощность мотора в первом случае составит 150 л.с., во втором — 192 л.с. Оба варианта работают вместе со семиступенчатым «роботом». Также в компании добавили, что впервые автомобиль Haval будет оснащен встроенными сервисами «Яндекса». Внутри авто разместили экран диагональю 12,3 дюйма. В некоторых комплектациях у машины появится вентиляция и электрорегулировка сидений с функцией памяти и поясничной поддержкой, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и т.д.

До этого сообщалось, что российским дилерам стали поступать китайские внедорожники Haval H9 второго поколения. По данным СМИ, старт продаж запланирован на 9 августа. Внедорожник будет доступен к покупке в четырех комплектациях. Стартовая стоимость равняется 4,3 млн рублей. В других комплектациях ценник составит 4,6 млн, 4,9 млн и 5,3 млн рублей.

Автомобиль будет доступен в России с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Другой силовой агрегат — дизель 2.4 на 184 л.с. и 480 Нм, который агрегатируется с 9-ступенчатым «автоматом».

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