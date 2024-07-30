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В Подмосковье водитель выгнал из маршрутки женщину-инвалида

В Люберцах водитель выгнал из маршрутки инвалида из-за оплаты проезда соцкартой

В подмосковных Люберцах водитель-мигрант выгнал из салона маршрутки женщину-инвалида из-за оплаты проезда социальной картой. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области. Возбуждено уголовное дело.

«В средствах массовой информации была опубликована информация и видеозапись, из которых следует, что водитель маршрутного автобуса г. Люберец отказался принимать у потерпевшей оплату проезда социальной картой и требовал оплаты в другой форме. Однако, получив отказ, мужчина, угрожая применением насилия, выгнал женщину-инвалида из транспорта», — говорится в сообщении.

Местными следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Устанавливаются все участники конфликта.

До этого стало известно, что девочка из Ростова-на-Дону получила серьезные травмы, выпав из автобуса.

По версии следствия, во время поездки двери средства передвижения внезапно открылись, и десятилетний ребенок выпал на проезжую часть. В результате у пострадавшей диагностировали травмы головы. Спасти ребенка медикам не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

Ранее сообщалось, что замглавы московского МЧС Серегин попал в ДТП по пути на пожар.

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