Названы два самых популярных автобренда в мире

За первые шесть месяцев 2024 года компания Toyota Motor реализовала в мире 5,16 млн автомобилей, таким образом став лидером рынка. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что при подсчетах учитывались продажи Daihatsu Motor и Hino Motors, которые входят в одну группу с Toyota Motor. Марка удерживает лидерство на рынке пятый год подряд. Примечательно, что результат за первое полугодие 2024-го на 4,7% ниже прошлогоднего показателя.

На второй строчке разместился Volkswagen, которому удалось реализовать за полгода 4,35 млн автомобилей (в прошлом году показатель составлял 4,37 млн авто).

До этого сообщалось, что самым продаваемым автомобилем в Европе в 2024 году стал хэтчбек Dacia Sandero. За первое полугодие европейцы купили 143,5 тыс. экземпляров модели. В сравнении с 2023-м спрос на модель вырос на 16%. По мнению аналитиков, успех хэтчбека связан с низкой стоимостью — в Германии его продают за €11,5 тыс. (1,1 млн рублей по текущему курсу).

На второй строчке разместился Volkswagen Golf с показателем в 125 тыс. штук (+25%). Третье место занял Renault Clio (114 тыс. шт.), который нарастил продажи на 15%. В пятерку лучших попали кроссовер Volkswagen T-Roc (111 тыс.) и хэтчбек Peugeot 208 (107 тыс.).

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