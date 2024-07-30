Россиянам рассказали, чем опасен высокий уровень масла в двигателе

Высокий уровень масла в автомобильном двигателе так же опасен, как и его снижение, и может говорить о разных неисправностях машины. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«В моторное масло может попадать топливо. Такая ситуация возможна на дизельных моторах и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Так бывает, например, при утечке топлива из неисправного топливного насоса. Масло разжижается, его свойства ухудшаются. Растет давление, возможно выдавливание прокладок, сальников», — сказал эксперт.

Кроме того, высокий уровень масла в моторе возможен зимой, когда водитель совершает короткие поездки. В этом случае форсунки подают много топлива, которое частично попадает в поддон, откуда испаряться уже не успевает.

Высокий уровень масла может образоваться из-за попадания антифриза. Такое возможно при трещинах в головке блока цилиндров. Узнать о проблеме можно по эмульсии белого цвета на пробке маслозаливной горловины.

До этого эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман заявил, что перегрев двигателя случается из-за множества причин. Основная - был залит некачественный антифриз. Или его ресурс исчерпан, превышен интервал замены жидкости. Еще одна причина - радиатор охлаждения не справляется, есть какая-то поломка. Тогда антифриз теряет свои свойства и начинает негативно воздействовать на самые слабые места в двигателе. Чаще всего повреждаются, дают течь прокладки клапанной крышки, сальники коленвала, расширительные бачки, крышки радиаторов. Жидкость уходит, возникает риск закипания двигателя.

По словам эксперта, каждые два-три года необходима промывка радиатора автомобиля. Для данной процедуры необходим разбор передней части машины со снятием бампера.

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