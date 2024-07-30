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Под Волгоградом частично восстановили движение поездов после аварии с грузовиком

Движение поездов после ДТП с грузовиком под Волгоградом частично восстановлено

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Администрация Котельниковского района/РИА Новости

Движение поездов после аварии с грузовиком в Волгоградской области частично восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал Приволжской железной дороги (филиала ОАО «РЖД»).

«30 июля в 01:17 мск восстановлено движение по одному пути на перегоне Гремячая – Котельниково. 25 купейных вагонов резервного состава для эвакуированных пассажиров поезда №491 КазаньАдлер отправлены к месту назначения через станцию Котельниково», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всех пассажиров обеспечили водой и питанием.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер. Перед этим состав столкнулся с «КамАЗом», который находился на переезде.

Позднее стало известно, что в железнодорожной аварии в Волгоградской области водителю «КамАЗа» и машинисту поезда удалось выжить.

Как заявили в МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них опрокинулись на бок. В поезде в этот момент находилось около 800 человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту аварии с поездом и грузовиком в Волгоградской области.

До этого стало известно, что в Москве по пути на пожар попал в ДТП заместитель начальника управления МЧС по Москве Максим Серегин.

Серегин ехал в служебном автомобиле на пожар, который произошел на улице Юности. По пути автомобиль попал в аварию. Высокопоставленный сотрудник МЧС госпитализирован с сотрясением.

Известно, что служебный микроавтобус Volkswagen со спецраскраской противопожарной службы врезался белый седан Mercedes-Benz. Volkswagen после этого протаранил столб.

Ранее сообщалось, что на месте схода поезда в Волгоградской области завершены спасательные работы.

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