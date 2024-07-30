Россиянам назвали десять проблем, из-за которых не запускается мотор автомобиля

В большинстве случаев отказ автомобиля заводиться вызван с проблемами со стартером, и определить их можно собственными силами. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал руководитель отдела обучения компании по производству автокомпонентов «Автоприбор» Артем Березин.

«Если при повороте ключа зажигания слышен щелчок, но двигатель не запустился, это может свидетельствовать о неисправности коллектора, щеток или коротком замыкании. Если со стороны стартера не слышно вообще никаких звуков, то весьма вероятно, что причина – в повреждении втягивающего реле или якоря. При таком сценарии возможным объяснением может быть короткое замыкание или простая проблема с контактами в цепи», — заявил он.

Березин добавил, что в ситуации, когда стартер сработал, но выключился еще до запуска двигателя, причины могут крыться в поломке втягивающего реле, износе механических частей или окислении клемм источника питания.

Также бывают случаи, когда при работе стартера слышен металлический скрежет. Как правило, в этом виноваты проблемы с зацеплением механических элементов. В такой ситуации Березин посоветовал посмотреть на обоймы бендикса. Если ведомая обойма с легкостью вращается в обе стороны, это значит, что бендикс сточился и его придется заменить. Однако в некоторых случаях деталь может быть исправна, но слишком загрязнена.

По словам эксперта, если стартер не выключается и после запуска двигателя, то стоит обратить внимание на контакты реле — есть вероятность, что они залипли. Он добавил, что практически все упомянутые неисправности не потребуют замены стартера целиком. Достаточно будет обойтись заменой отдельных элементов.

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