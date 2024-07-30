Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали десять проблем, из-за которых не запускается мотор автомобиля

«Автоприбор» перечислил десять причин, из-за которых не заводится автомобиль

close
100%
Наталья Горшкова/РИА Новости

В большинстве случаев отказ автомобиля заводиться вызван с проблемами со стартером, и определить их можно собственными силами. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал руководитель отдела обучения компании по производству автокомпонентов «Автоприбор» Артем Березин.

«Если при повороте ключа зажигания слышен щелчок, но двигатель не запустился, это может свидетельствовать о неисправности коллектора, щеток или коротком замыкании. Если со стороны стартера не слышно вообще никаких звуков, то весьма вероятно, что причина – в повреждении втягивающего реле или якоря. При таком сценарии возможным объяснением может быть короткое замыкание или простая проблема с контактами в цепи», — заявил он.

Березин добавил, что в ситуации, когда стартер сработал, но выключился еще до запуска двигателя, причины могут крыться в поломке втягивающего реле, износе механических частей или окислении клемм источника питания.

Также бывают случаи, когда при работе стартера слышен металлический скрежет. Как правило, в этом виноваты проблемы с зацеплением механических элементов. В такой ситуации Березин посоветовал посмотреть на обоймы бендикса. Если ведомая обойма с легкостью вращается в обе стороны, это значит, что бендикс сточился и его придется заменить. Однако в некоторых случаях деталь может быть исправна, но слишком загрязнена.

По словам эксперта, если стартер не выключается и после запуска двигателя, то стоит обратить внимание на контакты реле — есть вероятность, что они залипли. Он добавил, что практически все упомянутые неисправности не потребуют замены стартера целиком. Достаточно будет обойтись заменой отдельных элементов.

Ранете россиянам рассказали, что чаще всего ломается в системе полного привода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами