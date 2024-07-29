FAW перечислил обновления Bestune B70 для России

Обновленный лифтбэк FAW Bestune B70 для российского рынка получит новую медиасистему и ряд электронных систем активной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба FAW.

«В рамках модернизации новый Bestune B70 получил более совершенную информационную-развлекательную систему с 12,3-дюймовым экраном, которая отличается высоким разрешением, улучшенной цветопередачей и моментальным откликом на нажатие», — отмечается в сообщении FAW.

Автомобиль также получил беспроводную зарядку для гаджетов и «электронные помощники» с перенастроенными алгоритмами. В частности, лифтбэк оснащен системой мониторинга «слепых» зон и ассистентом смены полосы, предупреждающими водителя о том, что перестроение небезопасно. Также у машины есть адаптивный круиз-контроль и системы предупреждения об опасности удара сзади и о лобовом столкновении (с автоматическим экстренным торможением).

Также обновленный FAW Bestune B70 снабжен функцией считывания дорожных знаков с ограничениями скорости и камерами кругового обзора.

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