Огромная пробка образовалась на месте схода поезда в Волгоградской области

У переезда в Волгоградской области, где поезд сошел с рельсов после столкновения с самосвалом, образовалась огромная пробка из автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza и публикует видеозапись с места событий.

На кадрах видно, что автодорога, примыкающая к железнодорожным путям, заполнена стоящими автомобилями, их насчитывается не менее 50. На дороге и ее обочинах стоят и грузовые, и легковые автомобили. На фоне слышен звонок системы сигнализации железнодорожного переезда. Согласно данным сервиса »Яндекс. Карты», движение по переезду вблизи города Котельниково перекрыто с 13:58 мск.

До этого стало известно, что из-за аварии на перегоне Гремячая — Котельниково РЖД приостановило на этом участке движение поездов. В результате ДТП с грузовиком «КамАЗ», выехавшим на переезд на запрещающий сигнал светофора, вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов.

Ранее стало известно, что «КамАЗ», выехавший на переезд в Волгоградской области, был арестован из-за долгов.