Автобренд Jaecoo анонсировал новый кроссовер

Китайский автобренд Jaecoo выпустит новый кроссовер J5. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках анонса бренд представил силуэт новинки, которая отличается «простыми и естественными линиями». Модель будет представлена в электрифицированной (BEV), гибридной (HEV) и ДВС-версиях. Колесная база машины составит 2620 мм, поэтому она будет принадлежать к компактному классу A0. Отмечается, что J5 ориентирован на международный рынок.

До этого сообщалось, что владельцу популярного в РФ кроссовера Jaecoo J7 за пять лет владения автомобилем придется отдать 1,2 млн рублей (при условии пробега в 100 тыс. км и эксплуатации в Москве или области). Машина предлагается россиянам с 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем на 186 л.с., семиступенчатым «роботом» и передним или полным приводом. В среднем за месяц владения таким авто придется отдать 21 тыс. рублей. Это значит, что 1 км пробега обойдется в 12,5 рубля.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на новые авто в 2024 году.