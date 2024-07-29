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Названы три риска при парковке авто с вывернутыми колесами

Авилон назвал три причины, почему опасно парковать авто с вывернутыми колесами

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Depositphotos

Парковка автомобиля с вывернутыми колесами сопряжена с рядом рисков. Об этом «Российской газете» рассказал директор по сервису и запасным частям »Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«В данном случае создается дополнительная нагрузка на рулевой механизм, особенно на рулевые тяги и наконечники. Со временем это может привести к их преждевременному износу, а в некоторых случаях — к деформации и даже поломке», — заявил он.

Второй риск — повышение нагрузки на шины, поскольку парковка с вывернутыми колесами создает неравномерное напряжение в покрышках. В результате это приводит к неравномерному износу резины. Также, по словам Балашова, парковка с вывернутыми колесами создает дополнительный риск при ДТП. Например, если припаркованный с вывернутыми колесами автомобиль ударят, то он может неконтролируемо поехать. В заключении эксперт посоветовал парковаться с прямыми колесами.

До этого российским водителям рассказали, что они могут доказать отсутствие алкоголя в организме, даже если алкотестер показал положительный результат.

По словам инспектора ГАИ, если автомобилист уверен в своей трезвости, несмотря на результат теста, он может настоять на повторной проверке через 20 минут. За это время важно убедиться в исправности устройства и наличии нового мундштука, который гаишник должен вскрывать перед водителем. Если же алкотестер покажет положительный результат во второй раз, то придется пройти медосвидетельствование.

Ранее москвич лишился автомобиля после разговора с мошенниками.

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