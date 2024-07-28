В России выставили на продажу первый внедорожник Lamborghini

В России выставлен на продажу внедорожник Lamborghini LM002, которую итальянский производитель суперкаров производил с 1986 по 1993 год. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру».

Продавец из Владивостока готов привезти коллекционный экземпляр внедорожника (произведен тиражом около 300 машин) за 48 млн рублей. При производстве автомобиль оснащался несколькими типами моторов V12. Выставленный на продажу экземпляр оснащен наименее мощным из них — при рабочем объеме 4,8 литра он выдает 332 л.с. Автомобиль снабжен механической трансмиссией и подключаемым полным приводом.

Автомобиль изготовлен в 1990 году и за 34 года проехал 16,6 тыс. км. Кожух запасного колеса машины снабжен надписью LM/American — это название спецсерии из 60 автомобилей, которая была предназначена для рынка США. На машину установлены внедорожные шины Pirelli Scorpion Zero.

Lamborghini LM002 — первый серийный внедорожник Lamborghini. Он дебютировал на автосалоне в Брюсселе в 1986 году.

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