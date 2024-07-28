Замначальника московского МЧС попал в ДТП по пути на пожар

В Москве по пути на пожар попал в ДТП заместитель начальника управления МЧС по Москве Максим Серегин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, Серегин ехал в служебном автомобиле на пожар, который произошел на улице Юности. По пути автомобиль попал в аварию. Высокопоставленный сотрудник МЧС госпитализирован с сотрясением, утверждает Baza.

На кадрах с последствиями ДТП видно, что в служебный микроавтобус Volkswagen со спецраскраской противопожарной службы врезался белый седан Mercedes-Benz. Volkswagen после этого протаранил столб. У «Мерседеса» сильно повреждена передняя часть, смят капот и оторван бампер. У микроавтобуса смята боковина и поврежден бампер при ударе об столб, расположенный на тротуаре за пределами проезжей части.

Ранее в Домодедово на трассе «Дон» произошло ДТП с двумя грузовиками, из разбитого фургона на дорогу высыпались овощи.