Москвич лишился автомобиля после разговора с мошенниками

В Москве 73-летний мужчина лишился накоплений и автомобиля Mitsubishi Outlander после разговора с телефонными мошенниками. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

Злоумышленники под видом следователя и сотрудника банка выманили у пенсионера 9 млн рублей, часть из которых он взял в кредит, а затем убедили его продать автомобиль. Сбережения и деньги, полученные в кредит, потерпевший отдал курьеру, а средства от продажи машины положил на счет в банке.

«Выполняя указания лжеследователя, после продажи транспортного средства, полученные 1,9 млн рублей пенсионер положил на открытый счет в указанном ему банке, откуда деньги были списаны злоумышленниками», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Общая сумма ущерба превысила 12 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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