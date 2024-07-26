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АвтоВАЗ столкнулся с проблемой на производстве Lada Largus

Quto: из-за проблем на производстве Lada Largus выпускались со сколом краски

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» обнаружил на производстве Lada Largus недочет, который приводил к сколу краски на машинах. Об этом сообщает портал Quto.ru.

По данным издания, при производстве открытая дверь Largus касалась опоры оборудования на линии проверки герметичности, что обычно называют «риском деградации лакокрасочного покрытия». Отмечается, что «АвтоВАЗу» уже удалось справиться с проблемой.

«Было предложено изолировать опору вспененным полиэтиленом, который остался от предыдущей модернизации тестовой линии», — заявил начальник участка Анатолий Чухланцев.

В связи с этим рисков купить Largus со сколотой краской больше нет, отмечает издание.

До этого сообщалось, что китайские автобренды значительно обогнали «АвтоВАЗ» по продажам машин россиянам. Так, за первые шесть месяцев 2024-го в России было продано около 700 тыс. новых «легковушек» — большая часть из них (400 тыс.) приходится на автобренды из КНР, остальные же (200 тыс.) реализовал отечественный производитель.

Таким образом, доля марок из Поднебесной выросла до 4%. По прогнозам аналитиков, при такой тенденции через несколько лет китайские автомобили войдут и в топ-5 отечественного рынка, обойдя французские (6%) и американские (7%) машины.

Ранее были названы самые успешные автомобили Chery в России.

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