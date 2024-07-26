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Названы десять автомобилей, которые россияне предпочитают оставлять в залог

CarMoney назвал десять автомобилей, которые россияне отдают в залог чаще всего

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Depositphotos

В первом полугодии 2024 года россияне при оформлении автозайма чаще всего оставляли в залог машины Lada. Об этом говорится в исследовании сервиса автозаймов CarMoney, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Отмечается, что машины «АвтоВАЗа» впервые возглавили рейтинг. За год Lada удалось подняться с 4-го на 1-е место в топе. Всего на долю бренда сейчас приходится 11,5% от всех машин, передаваемых в залог по автозаймам, говорят аналитики.

В рейтинге за Lada следуют автомобили марок Hyundai, Kia, Toyota и Ford.

«На каждый из этих брендов приходится от 6% до 9% в портфеле новых автозаймов. Ford вошел в пятерку популярных залоговых брендов, потеснив Volkswagen, который опустился на 7-е место. Из топ-10 рейтинга также выпала марка Skoda, которую сменил на 10-м месте немецкий бренд BMW», — говорится в исследовании.

На шестом месте рейтинга оказалась марка Nissan, а на восьмой и девятой строчках разместились Renault и Chevrolet.

Также аналитики отметили, что доля китайских автомобилей, передаваемых в залог по автозаймам, за последний год выросла на треть.

Ранее сообщалось, что выпуск автомобилей Lada приостановят.

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