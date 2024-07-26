Названы минусы новой в России модели Haval

Новый китайский кроссовер Haval H3 имеет как целый ряд плюсов, так и минусов. Об этом сообщает автоэксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин, протестировавший автомобиль. Он напомнил, что кроссовер имеет полный привод, двигатель на 177 л.с. и преселективный «робот».

«У него есть запас под правой педалью и в городе, и на трассе. Впечатление портит только не всегда ровное ускорение, когда стараешься ехать плавно», — отметил эксперт.

Он добавил, что Haval H3 хорошо переносит бездорожье, также у него качественная электроника и в целом богатая комплектация. А вот Муфта BorgWarner подключается с задержкой, в результате можно забуксовать на рыхлых поверхностях и «понервничать» на дороге зимой. Также у кроссовера нет вентиляции сидений.

Сегодня в России автомобиль можно приобрести за 3,1 млн рублей.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, на что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера Volvo XC60 первого поколения. По его словам, сначала надо определиться с мотором.

«Самый массовый мотор – пятицилиндровый дизель 2.4 (181 или 215 л. с.). По ресурсу он хорош, по объему хлопот – не очень. Загрязняются впускной трубопровод, форсунки, клапан EGR и сажевый фильтр. Все это проявляется на пробеге 100-150 тыс. километров», — рассказал он.

Также, по словам Зиновьева, большинство запчастей для Volvo XC60 в дефиците и дорого стоят.

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