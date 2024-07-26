Россиянам рассказали, что чаще всего ломается в системе полного привода

Частота поломок тех или иных компонентов системы полного привода современных внедорожников и кроссоверов зависит от условий эксплуатации автомобиля. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» заявил директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский. В основном у полноприводных машин выходят из строя подшипники, из-за которых появляется неприятный шум и стуки.

«При интенсивной эксплуатации, к которой можно отнести частые поездки в тяжелых дорожных условиях, агрессивный стиль вождения с резким торможением или ускорением, могут быстрее изнашиваться и деформироваться подшипники, крестовины и шлицевые соединения карданного вала, которые в итоге создают шум, вибрации и стуки», — сказал Боярский.

По словам эксперта, похожие проблемы могут со временем произойти и с деталями редуктора заднего моста, такими, как шестерни и дифференциалом. В результате интенсивной эксплуатации они также изнашиваются быстрее, вызывая люфт и различные неприятные звуки.

Крайне важно избегать экстремальных условий эксплуатации автомобиля, регулярно проводить техобслуживание и проверять систему полного привода, использовать качественное топливо и масла. Рекомендуется также следить за состоянием карданного вала и крестовин, и при появлении подозрительных шумов или вибраций обратиться на сервис, подчеркнул специалист.

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