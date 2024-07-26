Названа стоимость содержания седана Lada Granta Sport

За пять лет владения седана Lada Granta Sport собственники машины потратят на обслуживание 1 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, стоимость владения Lada Granta Sport за 1 км составляет 13,65 рублей. В месяц эта сумма составляет 17,1 тыс. рублей, а в год — 204,8 тыс. рублей, за пять лет — 1,02 млн рублей. Стоимость автомобиля Lada Granta Sport в исследуемой комплектации Sport'24 составляет 1,46 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. километров в год.

Внешне Granta Sport отличается другими бамперами с красной полосой и шильдиком Sport на решетке радиатора и крышке багажника, обтекателями порогов и черными глянцевыми крышками боковых зеркал заднего вида. Кузовной обвес, испытанный в аэротрубе «АвтоВАЗа», снижает коэффициент подъемной силы на 45%. В салоне установлены сиденья с боковой поддержкой и кожаный руль с красной нулевой отметкой. В оформлении комбинации приборов и на молдингах бамперов используется красный цвет.

Lada Granta Sport оснащена 16-клапанным мотором мощностью 118 л.с. Двигатель получил изменения в системах впуска и выпуска, топливной системе, газораспределительном механизме и в программе контроллера.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» приостановит сборку автомобилей до середины августа.