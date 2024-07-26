Подозреваемый в подрыве авто в Москве признался, что заложил бомбу под Land Cruiser

Задержанный за подрыв автомобиля в Москве Евгений Серебряков, сознался в том, что заложил бомбу под автомобиль Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника Toyota Land Cruiser офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал.

В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил оперативность задержания в Турции Серебрякова.