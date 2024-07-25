В Саратове задержали виновника ДТП с участием сына губернатора региона

Сотрудники правоохранительных органов задержали виновника дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в результате которого погиб 17-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Об этом сообщило издание «Взгляд-инфо», сославшись на источники в правительстве региона.

Журналисты рассказали, что под стражей оказался 19-летний стритрейсер Амир Рахматулин. Молодой человек является студентом Вавиловского университета.

После аварии в отношении водителя было заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Речь идет о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшего смерть двух человек.

«Сегодня во второй половине дня его (Рахматулина. — «Газета.Ru») задержали до избрания ему меры пресечения», — говорится в материале.

ДТП, виновником которого стал стритрейсер, произошло днем 22 июля на улице Соколовая в Саратове. Студент находился за рулем черной Lada Granta, но не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик MAN. От удара легковой автомобиль отлетел в сторону, после чего с ней столкнулась ехавшая по одной из полос машина.

Как стало известно, в черной Lada Granta вместе с водителем находились еще три человека. В том числе речь идет о сыне губернатора региона Иване Бусаргине. Его вместе с еще одним пассажиром спасти не удалось. Третьего пассажира доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее в Турции произошла авария с участием известной блогерши МотоТани.