Танк протаранил Lada Niva в Белгородской области

Боевой танк раздавил внедорожник Lada Niva в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в селе Березовка Борисовского района. Танк снес переднюю часть автомобиля. Водитель не выжил.

Судя по фото, после аварии танк проехал еще несколько десятков метров. Машина, скорее всего, не подлежит восстановлению.

До этого стало известно, что в Иркутской области оставшийся без присмотра родителей мальчик пострадал, слетев на машине с обрыва.

20 июля автомобиль Toyota Caldina скатился вниз с обрыва в районе поселка Большое Голоустное. В тот момент внутри машины находился шестилетний ребенок.

«Пока родители пили, ребенок не знал, чем заняться. Сидел в машине, баловался, нажал на газ... Ребенка спасали соседи по палаточному лагерю, родители были невменяемые», — рассказала Елена Герасимова, замдиректора местного информагентства СИА.

Предварительно, мальчик получил ушибы, однако в медучреждение никто не обращался.

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