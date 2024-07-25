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Автоэксперт объяснил, как правильно проверять масло в машине

Автоэксперт Попов: масло нельзя проверять сразу после остановки двигателя

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Алексей Майшев/РИА Новости

Уровень масла в автомобиле нельзя проверять сразу после остановки двигателя. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил автоэксперт Дмитрий Попов.

«Подождите, пока масло стечет в поддон, это примерно три-пять минут после того, как вы выключили двигатель. После этого вы вынимаете щуп, вытираете его сухой тряпкой и запихиваете снова до конца. После вынимаете и смотрите уровень масла, а также, что там у вас на щупе», — пояснил эксперт.

Он добавил, что образовавшаяся на щупе пена может свидетельствовать о том, что смешались два сорта масла. Также Попов посоветовал обращать внимание на чистоту жидкости.

Кроме того, важно следить за возможными утечками масла. Если из выхлопной трубы повалил синий дым, то масло попало в трубу, указал специалист.

Автоэксперт Владимир Сажин до этого предупреждал, что если автомобиль перегрелся, сразу лезть под капот нельзя, поскольку можно получить серьезные ожоги.

Также, по словам эксперта, не следует поливать двигатель холодной водой, поскольку может нарушиться его геометрия. Кроме того, стоит помнить, что при перегреве часто выгорает масло, из-за чего силовую установку может заклинить.

Ранее эксперт рассказал, как защитить машину от жары.

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