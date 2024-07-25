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На подъезде к Крымскому мосту скопились более 1020 автомобилей

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи достигла 1025 транспортных средств

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Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Более 1020 автомобилей стоят в очереди перед въездом на Крымский мост со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Керчи находится 1025 транспортных средств», — говорится в заявлении, опубликованном в 14:00 мск.

Из сообщения следует, что время ожидания в очереди превышает три часа. При этом перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани никаких пробок в данный момент не наблюдается.

Утром 23 июля на Крымском мосту временно остановили движение машин. Ограничения действовали около 30 минут, но причина их ввода не уточнялась.

За день до этого перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани скопились сотни транспортных средств. Очередь состояла из 670 автомобилей, и водителям приходилось более двух часов стоять в пробке.

17 июля у Крымского моста произошла аналогичная ситуация. В тот раз очередь перед въездом на переправу со стороны Тамани достигла 300 машин. Время ожидания, в свою очередь, составляло около одного часа.

Ранее водителям рассказали, как избежать пробок при движении по Крымскому мосту.

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