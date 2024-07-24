Подорвавшему Land Cruiser диверсанту предъявили обвинение в покушении

В Замоскворецком суде Москвы зарегистрировали ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Евгения Серебрякова, который мог подорвать Land Cruiser на севере столицы. Информация размещена на портале судов общей юрисдикции города.

Серебрякова обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

До этого глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в Бодруме задержали гражданина РФ, совершившего подрыв машины в Москве.

Евгений Серебряков улетел из столицы в Турцию рейсом авиакомпании Pegasus. В Бодруме самолет приземлился в 9:28 по местному времени (совпадает с московским). Спустя час российское подразделение Интерпола сообщило оперативную информацию коллегам в Турции.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью.

Ранее стало известно о помощи американцев в поимке диверсанта, подорвавшего авто в Москве.