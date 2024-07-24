СМИ сообщили о помощи американцев в поимке диверсанта, подорвавшего авто в Москве

В поимке диверсанта Евгения Серебрякова, который подорвал Land Cruiser на севере Москвы, помогли американцы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Разведуправление Интерпола связалось с Массачусетским технологическим институтом. По всей видимости, чтобы воспользоваться ИИ в ходе сканирования записей в аэропорту», — говорится в публикации.

Отмечается, что диверсант приземлился в Турции до того, как российская сторона отправила на него ориентировку. В результате преступника пришлось искать по записям с камер видеонаблюдения. Тогда туркам понадобилась помощь американцев.

Однако впоследствии Telegram-канал Baza сообщил, что это ошибка, возникшая из-за Google Переводчика.

«В турецких изданиях было указано, что в поимке Евгения Серебрякова участвовала Milli İstihbarat Teşkilatı. Если перевести это в Google, то он выдаст MIT — Массачусетский технологический институт», — указывается в публикации.

Но на самом деле Milli İstihbarat Teşkilatı — это турецкая разведка.

До этого глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в Бодруме задержали гражданина РФ, совершившего подрыв машины в Москве.

Евгений Серебряков улетел из столицы в Турцию рейсом авиакомпании Pegasus. В Бодруме самолет приземлился в 9:28 по местному времени (совпадает с московским). Спустя час российское подразделение Интерпола сообщило оперативную информацию коллегам в Турции.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью.

Ранее жена пострадавшего при взрыве авто в Москве сообщила, что мужчину прооперировали.