В Турции задержали диверсанта, который подорвал Land Cruiser в Москве

В Турции задержан гражданин РФ, совершивший подрыв машины в Москве. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, пишет ТАСС. По его словам, в отдел турецкого Интерпола из РФ поступил звонок.

«Сообщили, что человек по имени Евгений Серебряков, гражданин России, совершил теракт с применением начиненного взрывчаткой автомобиля в Москве, два человека получили ранения в результате теракта, и человек прибыл в нашу страну самолетом Москва — Бодрум. <...> Он был задержан подразделениями полиции провинции Мугла в Бодруме», — написал он в соцсетях.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью.

После взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской некоторые СМИ сообщали, что в салоне находился Андрей Торгашов — замначальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье. По информации Telegram-канала Baza, в момент взрыва внутри находился тезка Торгашова по имени и фамилии. Он не имеет отношения к воинской части, но при этом также служит в Вооруженных силах РФ.

Впоследствии стало известно, что подорвавший Land Cruiser на севере Москвы диверсант приехал на место преступления на такси. Следователи осмотрели автомобиль. Также специалисты с помощью робота вытащили из взорванного Land Cruiser осколки СВУ и увезли на экспертизу.

Ранее директор ФСБ подтвердил бегство в Турцию диверсанта, подорвавшего Land Cruiser в Москве.