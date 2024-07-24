Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции задержали диверсанта, который подорвал Land Cruiser в Москве

МВД Турции: задержан диверсант, который подорвал Land Cruiser в Москве

В Турции задержан гражданин РФ, совершивший подрыв машины в Москве. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, пишет ТАСС. По его словам, в отдел турецкого Интерпола из РФ поступил звонок.

«Сообщили, что человек по имени Евгений Серебряков, гражданин России, совершил теракт с применением начиненного взрывчаткой автомобиля в Москве, два человека получили ранения в результате теракта, и человек прибыл в нашу страну самолетом Москва — Бодрум. <...> Он был задержан подразделениями полиции провинции Мугла в Бодруме», — написал он в соцсетях.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью.

После взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской некоторые СМИ сообщали, что в салоне находился Андрей Торгашов — замначальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье. По информации Telegram-канала Baza, в момент взрыва внутри находился тезка Торгашова по имени и фамилии. Он не имеет отношения к воинской части, но при этом также служит в Вооруженных силах РФ.

Впоследствии стало известно, что подорвавший Land Cruiser на севере Москвы диверсант приехал на место преступления на такси. Следователи осмотрели автомобиль. Также специалисты с помощью робота вытащили из взорванного Land Cruiser осколки СВУ и увезли на экспертизу.

Ранее директор ФСБ подтвердил бегство в Турцию диверсанта, подорвавшего Land Cruiser в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами